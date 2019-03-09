مصر | السجن 6 سنوات لمعاون مباحث المقطم لهذا السبب

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قضت محكمة جنايات عابدين بالحكم على معاون مباحث المقطم السابق في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وتلفيق محضر لمواطنة بالسجن ٦ سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين وبعضوية المستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس.

وكانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى المقطم، بلاغا حمل رقم 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 قالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة في سبتمبر الماضي حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.