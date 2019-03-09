مصر | إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم مروع بين أتوبيس ومقطورة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 23 شخصًا في حادث تصادم مروع بين أتوبيس ومقطورة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 23 شخصاً في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي، صباح السبت، بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بوقوع حادث تصادم أمام كافتيريا المهدي بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث.

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وتبين من المعاينة اصطدام مقدمة أتوبيس رقم «س ي أ 4914» تابع لشركة «الزين» للسياحة بمقطورة سيارة نقل رقم «س م ب 5674» بالطريق المشار إليه.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحادث أسفر عن إصابة 23 شخصاً، جميعهم من ركاب الأتوبيس، مشيراً إلى أنه تم نقل 15 مصاباً إلى مستشفى العامرية العام و8 مصابين إلى مستشفى خاص بمنطقة الشلالات، وجارٍ المتابعة الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.