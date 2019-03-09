انت الان تتابع يوليو.. تعميم الامتحان الإلكتروني الموحد لطلاب الطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طبيب - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، اليوم السبت، تعميم تجربة الامتحانات المعرفية الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة كليات القطاع الصحي في شهر يوليو القادم، قائلا إن تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.
وأكد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على أن يواكب تغيير آليات ونظم ولوائح الدراسة في كليات الطب تغييرا في آليات ووسائل التقييم والاختبارات، لضمان التأكد من أن الأهداف المرجوة من عملية التعليم الطبي قد تحولت فعليا إلى معارف ومهارات مكتسبة لطلاب كليات الطب وأطباء المستقبل، ويضمن أيضا إلغاء أو تقليل دور
وأكد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على أن يواكب تغيير آليات ونظم ولوائح الدراسة في كليات الطب تغييرا في آليات ووسائل التقييم والاختبارات، لضمان التأكد من أن الأهداف المرجوة من عملية التعليم الطبي قد تحولت فعليا إلى معارف ومهارات مكتسبة لطلاب كليات الطب وأطباء المستقبل، ويضمن أيضا إلغاء أو تقليل دور العامل البشري إلى أقصى حد ممكن وتحقيق المساواة والعدالة، بداية من وضع أسئلة الامتحانات وربطها بالأهداف المرجوة من التعليم وضبط ذلك من خلال المعايير العالمية وانتهاء بالتصحيح وإعلان النتائج.
وأشار إلى إجراء فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات المصرية يوم الخميس الماضي 7 مارس بمشاركة 3 آلاف و226 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر يوليو.. تعميم الامتحان الإلكتروني الموحد لطلاب الطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.