انت الان تتابع يوليو.. تعميم الامتحان الإلكتروني الموحد لطلاب الطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طبيب - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، اليوم السبت، تعميم تجربة الامتحانات المعرفية الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة كليات القطاع الصحي في شهر يوليو القادم، قائلا إن تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

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وأكد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على أن يواكب تغيير آليات ونظم ولوائح الدراسة في كليات الطب تغييرا في آليات ووسائل التقييم والاختبارات، لضمان التأكد من أن الأهداف المرجوة من عملية التعليم الطبي قد تحولت فعليا إلى معارف ومهارات مكتسبة لطلاب كليات الطب وأطباء المستقبل، ويضمن أيضا إلغاء أو تقليل دور