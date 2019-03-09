انت الان تتابع المفتي: قوامة الزوج لا تعطيه حقا للتسلط على المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام

قال مفتي الجمهورية شوقي علام، إن استقرار الأسرة مسئولية بين الزوجين، فهما شريكان في مواجهة التحديات، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم"، مضيفا أن الرجل في إطار العلاقة الزوجية تثبت له القوامة بالنص الشريف، وذلك بقوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، وهي تعني مسئولية الرجل عن الأسرة المكونة من الزوجة والأولاد إن وجدوا، ولا ترتب بحال حقا يتسلط به الرجل على المرأة.

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وأضاف علام، في تصريح له، اليوم السبت، أن الشرع الشريف حث الزوج على طلب مشورة زوجته في شئون تدبير العائلة، فإن التشاور يظهر الصواب ويحصل به التوافق بينهما، لافتا إلى أن اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوام) بالتشديد يعني القائم على حقوق الله تعالى،