شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستجيب لأهالي الشهداء بتنظيم رحلة عمرة مجانية لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء بورسعيد ضمن احتفالات يوم الشهيد.

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وقال «الغضبان» خلال اللقاء، أن دماء الشهداء الطاهرة وأرواحهم الغالية هما السبب الرئيسي فيما نعيش فيه من أمن وأمان، وأن أبناءنا الشهداء الأبرار سوف تظل سيرتهم العطرة خالدة على مر الأجيال بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل وطنهم وحماية المواطنين، وأشاد المحافظ بتضحيات شهداء بورسعيد دفاعًا عن الوطن الغالي، مشيرًا لإلتزام المحافظة بتكريم الشهداء وأسرهم تقديرًا لتلك التضحيات.

وخلال اللقاء استجاب المحافظ لطلب أهالي شهداء المحافظة بتنظيم رحلة عمرة مجانية لأسر جميع شهداء المحافظة منذ حرب العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ وشهداء الجيش والشرطة في الأحداث المختلفة خلال الفترة الماضية.

وكان محافظ بورسعيد ومدير الأمن يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية قاما بوضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري، أعقبه زيارة متحف النصر المتواجد أسفل النصب والتقاط صور تذكارية أمام تمثال عبد المنعم رياض.