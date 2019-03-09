شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

يأتى ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969.

وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول.. وعزفت الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، وقام الفريق أول محمد زكى بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفي نهاية المراسم، قام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين، وكبار قادة القوات المسلحة.