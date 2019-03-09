شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: اعتبار الصف الأول الثانوي تجريبيًا لجميع الدفعات تحقيقًا للعدالة وليس جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتخذ أي قرار جديد بشأن الثانوية التراكمية، مشيرا إلى أن قرار اعتبار الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد تجريبيا لجميع الدفعات وليس الدفعة الحالية ليس جديدا.

وأضاف «شوقى»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أنه من غير العدل اعتبار مجموع الثانوية التراكمية منقسمة على عامين للدفعة الحالية ومنقسمة على ثلاث دفعات لباقي الدفعات، مؤكدا أن ما حدث سوء فهم والتباس لدى شريحة كبيرة من المجتمع.

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وتابع أن الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بدون درجات لامتحانات يناير ومارس الجاري، ولكن بدرجات لن تضاف للمجموع لامتحاني مايو ويونيو، ويتم احتساب النجاح والرسوب بدءا من 50% من درجات الطلاب.

وأعلن «شوقي» البدء في تسليم شريحة اتصال للإنترنت، بدءًا من الأحد لجميع طلاب الصف الأول الثانوي لأداء الامتحانات 24 مارس عن طريق أجهزة التابلت المتصلة بالانترنت، بغض النظر عن جاهزية المدارس بشبكات الإنترنت من عدمه.

وأعلن شوقي إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية غدا، مؤكدا أن الامتحانات ستكون موحدة على مستوى الجمهورية وذلك لأسباب فنية، ولكن مع اختلاف ترتيب الأسئلة من طالب لآخر. وأكد الوزير أن الهدف من الامتحانات تدريب الطلاب على شكل ونظام الأسئلة الجديدة والاتجاه للفكر وتشغيل المخ وليس حفظ وتلقين الأسئلة.

وطالب بإتاحة الفرصة للطلاب بخوض التجربة بشكل سليم، وعدم الشوشرة وتشتيت الانتباه من قبل الأفراد غير المتخصصين.