شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» توضح حقيقة نشوب حريق في قطار بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت هيئة السكة الحديد، اليوم، السبت، ما تم تداوله في بعض المواقع عن نشوب حريق بقطار بأسيوط.

وأكدت الهيئة، في بيان بهذا الصدد، أن ما نشر عار تماما عن الصحة، لافتة أن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.

وطالبت الهيئة بعدم التعامل مع أي أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذي يخدم طبقة عريضة من المواطنين دون تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين.