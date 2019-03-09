شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر السنوي لآداب القاهرة يبحث «العربية بالقرن التاسع عشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد كلية الآداب جامعة القاهرة في الفترة من 12-14 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لقسم اللغة العربية تحت عنوان «العربية بالقرن التاسع عشر: قضايا التحول والانتقال»، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الشربيني، عميد الكلية.

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وقال الدكتور خيري دومة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، مقرر المؤتمر، إن جلسات المؤتمر تتضمن بحث قضايا التاريخ العربي في القرن التاسع عشر ثنائية النخبة والعامة والتحديث والحداثة والأنواع الأدبية في القرن التاسع عشر.

كما يناقش المشاركون من مصر والبلاد العربية والعالم قضايا الانتقال والتحول واللغة ومواجهة المخططات الاستعمارية والرومانسية وتأثيرها على الشعر المهجري والشعر الوطني في فترة التحول، رفاعة الطهطاوي نموذجا.

ويناقش المؤتمر قضايا التعليم في القرن التاسع عشر ونتائجه وحركة الترجمة وتأثيرها على الأدب واللغة العربية في وثائق العثمانيين في القرن التاسع عشر، وصورة مصر مقاربة تحليلية لنصوص العربية، وأطوار الشعر العربي وأشكال التحول نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.