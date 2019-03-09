شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: إحالة 27 سائق حافلات مدرسية للنيابة بسبب تعاطي مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 1438 سائقا حتى الآن خلال الفصل الدراسى الحالى في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية.

وتبين تعاطى 27 سائقا المواد المخدرة، منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين، لافتة أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت «والى» أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف، خلال الفترة الماضية، وجود بعض السائقين الذين يعملون في المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراة، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

وأضاف «عثمان» أنه جار إعداد كتاب دورى يتضمن الضوابط وكافة التيسيرات التي تمكن الحملات من تحقيق أهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كما يتم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدارس وكذلك والحافلات التي تتعاقد معها لنقل الطلاب من قبل الشركات الخاصة مع ضرورة الإفادة بأى تحديث في هذه البيانات مع استمرار تكثيف حملات الكشف بشكل مفاجئ.

على جانب آخر، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

احالة 27 سائق بسبب تعاطيهم المواد المخدرة