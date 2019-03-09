شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في شهيد طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالحميد محمد سيد، ابن مدينة طوخ، والذي استشهد بإحدي العمليات الإرهابية بسيناء، وشيعت جنازته أمس.

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وأعرب المحافظ خلال تقديم واجب العزاء عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد، متمنيا لهم الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدا أن الإرهاب لن يكسر إرادة مصر وأن الدولة لن تفرط في حقوق أولادها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وحمايتها.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب، واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية، التي تستهدف استقرار أمن المواطن والوطن.

ومن جانبه، قرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على أقرب مدرسة بمنطقة الشهيد تكريما له، وأكد لأسرة الشهيد أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت وفي خدمتهم.