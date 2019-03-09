شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة واصابة 7 مواطنين في حادث سيارة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 7 من المواطنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع قى نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث سيارة بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع، وتَبين من الانتقال أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، وأمام مدخل مدينة كفر الدوار، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت على جانب الطريق.

مما أسفر عن وفاة «فرحة .ن» 21 سنة، وإصابة 7 من ركاب السيارة، والذين تم نقلهم الى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.