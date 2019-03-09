شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة واصابة 7 مواطنين في حادث سيارة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقيت فتاة مصرعها وأصيب 7 من المواطنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع قى نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث سيارة بطريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع، وتَبين من الانتقال أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي، وأمام مدخل مدينة كفر الدوار، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت على جانب الطريق.
مما أسفر عن وفاة «فرحة .ن» 21 سنة، وإصابة 7 من ركاب السيارة، والذين تم نقلهم الى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع فتاة واصابة 7 مواطنين في حادث سيارة بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.