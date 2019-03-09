شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن موعد صرف المعاشات المحولة على البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، صرف معاشات شهر مارس للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

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وتابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى أمس بلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات «ATM»، 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعي 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.544 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.756 مليار جنيه.

كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف .