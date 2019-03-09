شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 36 مليون مواطن في مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 5 ملايين و80 ألف مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: «100 مليون صحة»، وذلك منذ إنطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم السبت.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من «المبادرة الرئاسية»، في الـ27 محافظة وصل الى 36 مليون مواطنًا، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

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وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ إنطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات الى ما بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الإنتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظتي الدقهلية والشرقية سجلتا أعلى إقبالًا، حيث سجلت الدقهلية تردد مليون و 383 ألف مواطن بنسبة تحقيق 236% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و 132 ألف مواطن بنسبة تحقيق 234% من المستهدف اليومي، ثم محافظة الجيزة 909 ألف و 450 مواطنًا، والغربية سجلت تردد 579 ألف و 987 مواطن، ثم المنيا 637 ألف و 521 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 368 ألف و 869 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 68 ألفًا و 316 مواطنًا.

كما أوضح «مجاهد» أنه تم الإنتهاء من مسح مليون و 631 ألف، و368 طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

الجدير بالذكر أن غُرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية بالإضافة www.stophcv.eg للموقع الإلكتروني للمبادرة