شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيله الـ48.. من هو البابا كيرلس صاحب قرار منع زيارة الأقباط للقدس؟ (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل اليوم ذكرى رحيل بابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي توفى 9 مارس عام 1971، والذي منحه المجمع المقدس للكنيسة لقب «قديس».

ولد بابا كيرلس في 2 أغسطس عام 1902 في مدينة دمنهور، وكان اسمه قبل الرهبنة «عازر يوسف عطا» كان كأحد السواح وكان معروف أنه رجل صلاة، وظل يمارس الحياة الرهبانية قبل الالتحاق بالدير أكثر من خمس سنوات، وانخرط في سلك الرهبنة في يوليو عام 1927، وتوجه إلى دير البراموس في حبرية البابا كيرلس الخامس البابا الـ112.

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زكاة الرهبان ليكون راهباً معهم في 24 فبراير عام 1928 باسم مينا البراموسي، ودرس بعض الوقت في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، وعندما سمع بنبأ ترشيح البابا يؤانس له ليكون أسقفاً هرب إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصرالقديمة عام 1936، وعام 1944 أسندت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل بجبل القلمون، بنى كنيسة القديس مارمينا بالنذور القليلة التي كانت تصله عام 1974 وقام بالبناء بنفسه مع العمال وقد تتلمذ على يديه نخبة من الرهبان الاتقياء.

ترشح للباباوية وتم اختياره بابا للكنيسة في إبريل عام في نوفمبر 1957، وفي يناير 1965 ترأس مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية المشرقية في أديس ابابا عاصمة إثيوبيا، قام بترميم الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية بالقاهرة، عمل الميرون المقدس عام 1967.

وكان البابا كيرلس رجلًا وطنيًا، ففور اجتياح إسرائيل للأراضي المصرية والعربية عام 1967، أصدر قرارا بمنع زيارة الأقباط للقدس.