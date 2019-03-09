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محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

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حمدي جمعة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بميدان الشهداء، احتفالا بيوم الشهيد.

وشهد الاحتفال اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل أبوزهرة، سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكرى للمحافظة، وأسر الشهداء بالمحافظة، والذين قرأوا الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وعقب الاحتفال تفقد المحافظ وقيادات بورسعيد وأسر الشهداء متحف النصر الكائن بمبنى المسلة، والذي يضم تمثال البطل عبدالمنعم رياض وصور شهداء الوطن، ومقتنيات حروب بورسعيد، ومن بينها حرب 1956 وحرب أكتوبر 73.

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