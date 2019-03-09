شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» تكشف حقيقة مقطع الرقص داخل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت فاطمة فؤاد، مديرة إدارة القنايات التعليمية بالشرقية، عدم صحة ما نسب إلى مدارس الإدارة، حول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر قيام طلاب بأحد الفصول الدراسية بالرقص والأغاني على ما يسمى بأغاني المهرجانات، لافتة أن إدارة القنايات بها مدرسة ثانوية واحدة باسم مدرسة الشهيد حمادة فهمي مباشر الثانوية المشتركة، وتعمل في الفترة الصباحية.

وأضافت مديرية إدارة القنايات التعليمية لـ«المصري اليوم»، أن المدرسة الثانوية مقسمة إلى مبنيين الأول للبنين وجدران فصوله مدهونة باللون الأخضر، والمبنى الآخر مخصص للبنات وجدرانه باللون اللبني، وذلك على خلاف ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي ظهر جدران الفصل فيه باللون البيح أو الأصفر، نافية بذلك أن يكون هذا الفصل في مدرسة القنايات الثانوية.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر قيام طلاب بأحد الفصول الدراسية بالرقص على ما إحدى أغنيات المهرجانات، وقيام الطلاب بتشغيل السبورة الذكية عبر خاصية البلوتوث الموجودة بأحد هواتف الطلبة أو أجهزة التابلت، ونُسب مقطع الفيديو لطلاب مدرسة القنايات الثانوية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.