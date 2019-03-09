شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: اليوم بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، السبت، المرحلة الثانية لاختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية بإجمالى 587 متقدما. ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة أسبوعين في الفترة من 9 إلى 23 مارس الجارى.

وصرح أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بأنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة. «www.hajjfoundation.org.eg» عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية– الإسكندرية– سوهاج – الجيزة) وشمل إجراء الاختبارات محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ بإجمالى 107 متقدمين للاختبارات والتى ستجرى في الإسكندرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

ويتضمن اليوم الثانى للاختبارات، الأربعاء 13 مارس، محافظات الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية بإجمالى 149 متقدما وستجرى الاختبارات بمقر جمعية الشبان المسلمين، أما المجموعة الثالثة للمختبرين والتى تضم محافظات أسيوط، سوهاج، الأقصر، وقنا، أسوان، المنيا البحر الأحمر، الوادى الجديد وستجرى الاختبارات على مدى يومى 16 و17 مارس الجارى، وذلك بمقر مركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بإجمالى 148 متقدما، أما المجموعة الرابعة للمتقدمين والتى تضم محافظات القاهرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد سيتم إجراء الاختبارات، الأربعاء 20 مارس بإجمالى 92 متقدما، حيث سيتم إجراء الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة، أما محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة وبنى سويف والسويس والفيوم والمركزية بإجمالى 91 متقدما، فستجرى الاختبارات السبت 23 مارس بمقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.