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جمارك مطار أسوان تضبط طائرتى تجسس بحوزة راكبة قادمة من الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت جمارك مطار أسوان الدولى برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة تهريب طائرتى تنصت وتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

 

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طائرة تجسس 

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 391، تم الاشتباه فى راكبة صينية قادمة من الصين ترانزيت القاهرة إلى أسوان، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى، وبالتفتيش تبين وجود 2 طائرة تنصت وتجسس كل منهما مزودة بكاميرا دقيقة وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد ومزودة بكارت ميموري لحفظ ما يتم تصويره داخل حقيبتها بين طيات الملابس. 

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طائرة تجسس 

وأشارت المصادر إلى أن مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية قرر  إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي الجهات الامنية المختصةوتم الحجز وعدم دخولهم الى البلاد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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