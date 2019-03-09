شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية تزيد رحلاتها إلى مطار القاهرة لـ10 أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الخطوط الملكية المغربية فى زيادة رحلاتها إلى القاهرة إلى 10 رحلات أسبوعية بدلا من 7 رحلات بداية من أبريل المقبل، وذلك تلبية الكثافة السكانية وزيادة حركة السفر بين البلدين وزيادة التعاون المشترك فى مجالات الطيران بين مصر والمغرب.

وأكد منتصر بنسعيد المدير الإقليمى لطيران الخطوط الملكية المغربية فى مصر أن هناك زيادة فى عدد الرحلات من مصر إلى المغرب فى الصيف القادم من 7 رحلات إلى 10 وذلك بمعدل 5 رحلات صباحية فى الأسبوع تنطلق فى السابعة والنصف صباحا ونفس الشىء عصرا، وذلك لتسهيل حركة النقل بين البلدين ولتعزيز سبل التعاون بين مصر والمغرب خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التى تشهدها كل من بلد الكنانة والمغرب الأطلسى.

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واختتم بنسعيد تصريحاته أن هناك خدمات جديدة أخرى ستطلقها الخطوط فى ظل وجود علاقات طيبة بين البلدين حكومة وشعبا.