بالانفوجراف.. تعرف على أبرز مجالات التعاون المشترك بين مصر وتشاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاحتفاء بالعلاقات المصرية - التشادية وعلى هامش زيارة الوفد المصرى إلى تشاد، والذى تناول اوجه التعاون بين البلدين سواء من خلال الحكومة والاستثمارات من القطاع الخاص، عرضت صفحة وزارة الاستثمار، إنفوجراف مبسط يتضمن أبرز أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

وجاءت القطاعات التى ضمها التعاون المشترك بين البلدين ما يلى: 1- البنية الأساسية وشملت السكك الحديد والطرق والنقل والإسكان والمياه والصرف الصحى وتكنولوجيا المعلومات. 2- الصحة وشملت التدريب والأجهزة الطبية والأدوية وعلاج المواطنين التشاديين فى مصر. Advertisements 3- التعليم وتتضمن التدريس والكتب الدراسية وتطوير المناهج وتدريب المعلمين والمنح الدراسية الجامعية. 4- مشروعات تنموية أخرى فى مجالات التنمية الزراعية والمزارع السمكية والثروة الحيوانية والمجازر الآلية.

إنفوجراف عن العلاقات المصرية التشادية وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت فى تصريحات لها، أن مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد، من خلال نقل الخبرات المصرية في مجال التعامل مع الامراض و الوبائيات و الامراض المعدية، مشيرة إلى تسيير قوافل علاجية بكافة التخصصات وعلى رأسها أمراض العيون نظرا.

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