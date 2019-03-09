شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: انتظام حركة القطارات ولا صحة لنشوب حريق بقطار أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت هيئة السكة الحديد ما تم تداوله فى بعض المواقع عن نشوب حريق بقطار بأسيوط وأكدت الهيئة فى بيانها أن ما نشر عار تمامًا من الصحة وأن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة على الخط .

وتناشد الهيئة عدم كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين ويجب تحرى الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات الغير صحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين.