أخبار مصر | 29 مارس.. افتتاح المركز العلمي بنقابة الأطباء البيطريين بعد تطويره (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 29 مارس.. افتتاح المركز العلمي بنقابة الأطباء البيطريين بعد تطويره (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إنه سيتم افتتاح مقر المركز العلمي، التابع للنقابة، بعد انتهاء عمليات التطوير، ومقر الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، يوم الجمعة 29 مارس 2019.

وأوضح الدكتور محمد نبيل، أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين، مدير المركز العلمي للأطباء البيطريين، إنه في إطار استعدادات المركز العلمي ليكون منارة للتدريب البيطري في مصر والوطن العربي، تم الاستعانة بمجموعة من النماذج التدريبية الهامة، بالتعاون مع الدكتور فوزي النادي، مشيرا إلى أنها تضمنت نماذج للتدريب على عسر الولادة مع عظام الحوض، ونماذج للتدريب على الخياطة الجراحية وذلك من خلال الاستعانة بقطع من الجلد الحقيقي لكلب، وقط وحصان وجزء من الأمعاء الدقيقة للخيل.

وأضاف نبيل،: كما تضمنت تلك النماذج: محاكاة لكلب حقيقي ، وCPR،Pulse Rate، Heart and Lung normal and Abnormal Sounds، Positioning for radiography ، ونموذج لقطة لتوضيح الأحشاء ، ونماذج للحافر وأجزاءه الداخلية: من" عظام، ومقطع طولى، مقاطع مستعرضة، حافر كامل به أبر توضح أماكن الحقن والتخدير الموضعى، ونماذج للجزء السفلى distal limb فى الخيل:عظام، ومقطع طولي + صورة (مغلفة) بالبيانات التوضيحية، وشرائح عرضية، وذلك بهدف التدريب العملي للأطباء البيطريين داخل قاعات المركز.

ولفت إلى أنه تم تجهيز 3 قاعات للتدريب، وتم تخصيص أخدهم للغات والكمبيوتر، مشيرا إلى أنه تم تجهيزهم بشاشات تفاعلية لتسهيل الشرح وتوصيل المعلومة للأطباء البيطريين المشاركين بالتدريب.