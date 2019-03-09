أخبار مصر | "الوزراء" ينشر انفوجراف لأبرز المحطات في حياة الشهيد عبد المنعم رياض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر انفوجراف لأبرز المحطات في حياة الشهيد عبد المنعم رياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، احتفالا بيوم الشهيد، عن ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض.

وأوضح الإنفوجراف، أبرز المحطات فى حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث ولد عام 1919 بالغربية، وفى عام 1941 عين بعد تخرجه فى سلاح المدفعية، واشترك في الحرب العالمية الثانية، وتولى قيادة مدرسة المدفعية عام 1951، وعام 1953عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات فى الإسكندرية، وفى عام 1958 سافر فى بعثة تعليمية إلى الاتخاد السوفيتى، وعام 1959 أتم بعثته بتقدير امتياز ولقب بالجنرال الذهبى.

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وأشار الانفوجراف إلى أن الشهيد عبد المنعم رياض شارك في الحرب العالمية الثانية و في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وحول حياته العسكرية اوضح الانفوجراف انه في عام 1961 نائب رئيس شعبة العمليات برئاسة أركان حرب القوات المسلحة وأسند إليه منصب مستشار قيادة القوات الجوية لشؤون الدفاع الجو.

وفي عام 1964 عين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحد وورقي في عام 1966 إلى رتبة فريق.