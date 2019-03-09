أخبار مصر | أمين الإفتاء: المصريون يثقون في المؤسسات الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الإفتاء: المصريون يثقون في المؤسسات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى وأمين التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن دلالة الرقم المعلن برد دار الإفتاء على مليون فتوى خلال العام الماضي ، بأن هناك 3 دلالات للأمر، وهي ثقة المصريين في المؤسسات الدينية الرسمية ، ورضاهم عما يقدم من منتج ، بجانب قدرة الدار على التعامل مع كافة الأمور التي يسأل عنها المصريين.

وأضاف الورداني، خلال حواره مع الإعلامية معتزة مهابة مقدمة برنامج "لقاء السبت" على الرديو 9090 ، بأنه إنتهى زمن تقديم الفتوى المجردة ، لأن هناك مجموعة من اللجان التي تتعامل مع المشكلات والعلوم المجتمعية التي تهم المجتمع ، لذا تم تأسيس لجنة للإرشاد الأسري، وأخرى لتدريب المقبلين على الزواج ، بجانب تدريب الأئمة على كافة العلوم الواقعية ،والنفسية والتكنولوجيا للتعامل بشكل جيد مع الفتوى.