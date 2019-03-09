أخبار مصر | خالد عبد العال يتفقد استاد القاهرة قبل انطلاق مواجهات كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد عبد العال يتفقد استاد القاهرة قبل انطلاق مواجهات كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، محيط إستاد القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة المدخل الغربي للإستاد ومدخل الإستاد من صلاح سالم، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار تبليط الأرصفة، فضلًا عن أعمال تجميل وحدائق ودهان الأسوار والعمارات المحيطة بالإستاد.

وأوضح نائب المحافظ أنه اجتمع مع مندوبي شركات الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز الطبيعي والمرور ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر؛ لحل أي مشكلات خاصة بالمرافق بالمناطق المحيطة بإستاد القاهرة والدفاع الجوى وطريق صلاح سالم.

محافظ القاهرة: افتتاح مشروعات قومية قريبا

استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جهود المحافظة في تطوير العشوائيات، وذلك خلال المجلس التنفيذى المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات.

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وناقش عبد العال، حادثة سقوط صخور في منشأة ناصر، مؤكدا أن الإخلاء الاستباقى أنقذ أرواح المواطنين ومنع حدوث كارثة.

كما أوضح المحافظ، أنه سيتم افتتاح مشروعات قومية قريبا ومنها افتتاح محطات مترو الأنفاق (هارون - ألف مسكن - نادي الشمس)، والمقرر أن تنقل مليون راكب يوميا.

وأشار إلى زيارة مزرعة الخيول العربية التابعة لوزارة الزراعة بحي عين شمس، مؤكدا أن لها تاريخا، ولا بد من الحفاظ عليها بها، موضحا أنها ثروة تحوى خيول عربية لها قيمتها في العالم.

ولفت عبد العال إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوزيع دراجات بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة، وتجهيز العرائس غير القادرين.

وهنأ المحافظ، القيادات الجديدة التي تم تعيينها في حركة المحليات الأخيرة، التي أجريت الجمعة الماضية، وهم محمد حنفي سكرتير عام المحافظة، مصطفى الزيات، سكرتير عام مساعد، فادي لوقا رئيس حى الشرابية، طارق العراقي رئيس حى شرق مدينة نصر، محمد طه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وطالبهم بالعمل والإخلاص به وخدمة المواطن.