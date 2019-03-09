أخبار مصر | في يوم الشهيد.. إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في يوم الشهيد.. إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بتحية تقدير واعتزاز في يوم الشهيد لكل شهداء الوطن من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل استقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبنائه ستظل أسمائهم بارزة لن يمحوها الزمن.

وعرفانًا وتقديرًا من محافظة الجيزة لهؤلاء الأبطال فقد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، على إطلاق اسمي شهيدين من القوات المسلحة على مدرستين بالمحافظة تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم فداءً للوطن.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم إطلاق اسم ملازم أول احتياط محمد رحيم محمد رحيم حسين على مدرسة المنصورية الثانوية المشتركة بمركز ومدينة منشأه القناطر، واسم الشهيد مجند على سمير عزيز عبد الغنى على مدرسة غمازة الصغرى للتعليم الأساسي بإدارة الصف التعليمية.

ويذكر أن محافظة الجيزة تحرص دوريًا على إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين الهامة تخليدًا لذكراهم.

غلق 84 منشأة طبية مخالفة بالجيزة



أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 84 منشأة طبية مخالفة بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين في البعض منهم وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

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وقال "المحافظ" إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الشئون الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضي.

وأكد على استمرار الحملات على كافة المنشآت الصحية للتأكد من حصولها على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأي منشأة صحية تعمل فى المجالات التي تمس صحة المواطنين وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف أن المنشآت الطبية التي تم غلقها شملت 30 منشأة بمركز ومدينة العياط و28 منشأة بمركز ومدينة البدرشين و13 بمركز ومدينة أبو النمرس و8 منشأت بحى الوراق و3 منشأت بحى الهرم ومنشأة بكلًا من مركزى الحوامدية ومنشأة القناطر.

مشيرًا أن المنشآت تنوعت ما بين عيادات تخصصية ومراكز حضانات ومعامل للتحاليل وعيادات أسنان ومراكز لعلاج الإدمان وعيادات نساء وتوليد ومراكز علاج طبيعى ومراكز أشعة وجناح عمليات غير مؤهل بأحد المراكز الصحية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتأكد من عدم تكرار فتحها بالمخالفة.

