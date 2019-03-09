مصر | تتضمن فصل متعاطي المخدرات.. مجلس الدولة يتسلم تعديل لائحة العاملين بـ"سكك حديد مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتضمن فصل متعاطي المخدرات.. مجلس الدولة يتسلم تعديل لائحة العاملين بـ"سكك حديد مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار حسن شلال - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، تشكيل لجنة تضم في عضويتها مستشاري القسم لمراجعة تعديل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بعد أن تسلمها المجلس، لمراجعتها بما يتوافق مع المبادئ القانونية، وسيتم الانتهاء منها لإرسالها للحكومة تمهيداً لإقرارها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران - رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن التعديل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر بها عدد من التعديلات التى قام المشرع بوضعها الجديد، وهى تنظم أوضاع العاملين بهيئة سكك حديد مصر ، وتحدد النُظم والقوانين التى تحكم العاملين بها ويسير عليها الجميع .

واشار مهران ، ان التعديلات تضمن ايضا ،إنهاء خدمة الموظف اذا ثبت تعاطيه المخدرات ،لما يحقق الردع والانضباط نحو اداء العاملين .