مصر | "الإدارية العليا" ترفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإدارية العليا" ترفض استبعاد ضياء رشوان من انتخابات الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الأولى، فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون المقامة من محمد رضوان المحامى ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض الدعاوى المطالبة باستبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين.

وقضت الدائرة الثانية في وقت سابق، برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، على قرار ترشحه لمنصب النقيب.

وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الرأي القانوني في الموضوع.

كان الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.