مصر | إخماد حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة المقطم دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شقة سكنية بمنطقة المقطم، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

عاجل.. "الداخلية" تحبط محاولة خلية إرهابية زرع قنبلة بالجيزة ومصرع 7 من عناصرها

أكدت وزارة الداخلية، أنه استكمالا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني نفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

Advertisements

وأضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وتم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما لملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آلية عيار 7.62 × 39، طبنجة 9مم، العديد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.

وكما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها والذي أسفر عن مصرع 4 "جار تحديدهم"، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع" مادة R-salt، كيس رولمان بلي، 3 جهاز ريموت، 2 قناع غاز" وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، كذا عدد "3 بنادق آلية عيار 7.62 × 39، أفارول، 2 خوذة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.