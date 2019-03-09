مصر | إحباط ترويج 25 كيلو استروكس بعد ضبطهم داخل مصنع في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 25 كيلو استروكس بعد ضبطهم داخل مصنع في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة إمبابة، وبحوزته 25 كيلو مخدرات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث إمبابة مفادها قيام كل من "أحمد. ع. ع. م"، 24 سنة، عاطل، السابق اتهامة في القضية لسنة 2014 جنايات إمبابة ( مخدرات ) والمطلوب ضبطه وإحضارة في القضية رقم لسنة 2018 جنح إمبابة (مخدرات وسلاح ناري )، "أحمد. م. س. ت"، شهرته فرحة، 18 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، "هناء. ع. ا. ع"، 22 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة القسم، باستئجار شقة مفروشة بعقار كائن بشارع محمد أبو زيد مدينة الامل، دائرة القسم ويتخذون من تلك الشقة وكرا لتصنيع وتعبئة الاستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وباعداد عدة اكمنة، تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له، من ضبطهم وعثر بحوزتهم على 20 كيلوا جرام مخدر الاستروكس معد للتوزيع، 5 كيلو من مادة الكيتامين، 10 زجاجات معبأة بمادة الاستون، 5 جركن معبأة بمادة الاستون، ميزان حساس، 3 هاتف محمول، 1000 جنيه مبلغ مالي، وبلغت اجمالي المضبوطات 25 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهتم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتصنيع وتجهيز مخدر الاستروكس باستخدام المضبوطات عقب خلطها بنبات البردقوش بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

