انت الان تتابع نائب يحذر من انتشار المخلفات الطبية بشوارع البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مخلفات طبية - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول انتشار المخلفات الطبية الخطرة بعدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، ما يهدد بحدوث كوارث صحية على الأطفال والكبار، موضحا أن مخلفات طبية خطرة، وسرنجات توجد بكميات كبيرة في الشوارع، بجوار المدارس والحضانات، وداخل الترع والمصارف التي تروي الأراضي الزراعية، وهي تنتج عن المستشفيات الخاصة، التي لا يراعي العمال بها خطورة إلقاء المخلفات الطبية في الشارع، والخطورة الأكبر تكون على الأطفال الذين قد يدفعهم فضولهم للإمساك بهذه النفايات.

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وطالب زين الدين، بتنفيذ حملات دورية على المستشفيات للتأكد من وجود غرف المخلفات بها، وأنها تجمعها بالطريقة المناسبة للتخلص منها بشكل آمن يحافظ على حياة المواطنين، مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.وانتشرت خلال الأونة الأخيرة مخلفات طبية خطرة، وسرنجات بكميات كبيرة في الشوارع، بجوار المدارس والحضانات،