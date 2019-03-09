المحافظ: عمرة مجانية لأسر كل شهداء بورسعيد منذ 1956

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اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
وافق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على طلب أهالي شهداء المحافظة، بتنظيم رحلة عمرة مجانية لأسر جميع شهداء المحافظة منذ حرب العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى اليوم، وذلك بعد مطالبة والدة الشهيد حسين حافظ برحلة عمرة لأسر الشهداء، خلال اللقاء الذي عقده محافظ بورسعيد مع عدد من أسر شهداء المحافظة خلال الحروب والأحداث المختلفة، بقاعة الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات بورسعيد بـ"يوم الشهيد"، بحضور اللواء هشام خطاب، مدير الأمن.
ووجه محافظ بورسعيد، أحمد نجم مدير العلاقات العامة بالمحافظة، بسرعة إعداد كشوف نهائية بأسماء أسر الشهداء استعدادا لتنظيم الرحلة بداية من شهر رمضان المبارك المقبل. كان محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية قاما بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري،
ووجه محافظ بورسعيد، أحمد نجم مدير العلاقات العامة بالمحافظة، بسرعة إعداد كشوف نهائية بأسماء أسر الشهداء استعدادا لتنظيم الرحلة بداية من شهر رمضان المبارك المقبل.
كان محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن يرافقهما عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية قاما بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، أعقبه زيارة متحف النصر الموجود أسفل النصب والتقاط صور تذكارية أمام تمثال عبد المنعم رياض، ومن المنتظر أن يحضرا احتفالية مساء غد بالمركز الثقافي الترفيهي "أوبرا بورسعيد"، تتضمن أوبريت استعراضيا غنائيا يحمل عنوان "على عيني".
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