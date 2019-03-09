نائب: هل إقالة الناجحين استراتيجية وزارة الصحة؟

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جمال شعبان مدير معهد القلب
تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالتحقيق في قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، وذلك بسبب الغضب الذي عم الأطباء وانتشرت أصداؤه بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يدل على مكانة المدير المقال وتفانيه في عمله، موضحا أنه من الغريب أن تشيد وزيرة الصحة بالمستوى الذي وصل له المعهد في عهد الدكتور جمال شعبان وبعد أسابيع قليلة من منصبه.
وأضاف بركات، أن المعهد حقق أرقاما لم تحدث طوال تاريخه، إذ يصل عدد العمليات باليوم الواحد إلى 80 عملية جراحية، كما استطاع القضاء على البيروقراطية والروتين، ورفض أن يكون استكمال أوراق العلاج أولا، حرصا على حياة المريض، بالإضافة إلى رفع معدلات أداء العاملين في المعهد، واستطاع أن يصل معهد القلب إلى كافة
وأضاف بركات، أن المعهد حقق أرقاما لم تحدث طوال تاريخه، إذ يصل عدد العمليات باليوم الواحد إلى 80 عملية جراحية، كما استطاع القضاء على البيروقراطية والروتين، ورفض أن يكون استكمال أوراق العلاج أولا، حرصا على حياة المريض، بالإضافة إلى رفع معدلات أداء العاملين في المعهد، واستطاع أن يصل معهد القلب إلى كافة أنحاء القطر المصري للكشف على قلوب المصريين وإجراء عمليات فورية لمن يحتاج لتدخل جراحي، وكلها دلائل على نجاح هذا الطبيب في إدارته بالرغم من قصر الفترة التي قضاها بالمعهد، متسائلا: "هل يكون إقالة الناجحين استراتيجية وزارة الصحة في الفترة الحالية للارتقاء بالمنظومة؟".
وأشار إلى ضرورة التحقيق في سبب الإقالة والذي يرجع إلى التقصير في قوائم الانتظار، موضحا أن الأطباء يعملون من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً من أجل قوائم الانتظار.
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