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إطلاق أسماء شهيدين على مدرستين بالجيزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بتحية تقدير واعتزاز في يوم الشهيد لكل شهداء الوطن من قواتنا المسلحة والشرطة المصرية هؤلاء الأبطال اللذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل استقرار الوطن وتحقيق الأمن والأمان لأبنائه، حيث ستظل أسمائهم بارزة لن يمحوها الزمن، وعرفاناً وتقديراً من محافظة الجيزة لهؤلاء الأبطال، فقد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة على إطلاق أسماء شهيدين من القوات المسلحة على مدرستين بالمحافظة تخليداً لذكراهم وتضحياتهم فداءً للوطن.

وقال محافظ الجيزة، إنه تم إطلاق اسم ملازم أول احتياط محمد رحيم محمد رحيم حسين على مدرسة المنصورية الثانوية المشتركة بمركز ومدينة منشأه القناطر، واسم الشهيد مجند على سمير عزيز عبدالغنى على مدرسة غمازة الصغرى للتعليم الأساسي بإدارة الصف التعليمية.

ويذكر أن محافظة الجيزة تحرص دورياً على إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع والميادين الهامة تخليداً لذكراهم.

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