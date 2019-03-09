شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء الواجب .. حكايات أبطال ضحوا من أجل الوطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحتفي مصر في التاسع من مارس بسجل الشرف والفخار، الذي يضم قائمة من الشهداء و«أسود العزة» الذين افتدوا الوطن بأرواحهم، ولم يبخلوا عليه بحياتهم، لتخلد الذاكرة الوطنية أسماءهم بحروف من نور، في الفيديو التالي حكايات شهداء الواجب الذين ضحوا بالنفيس والغالي من أجل رفعة وطنهم والدفاع عن بلدهم في مواجهة الإرهاب.

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