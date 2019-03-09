شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان (الفعاليات والمواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، في الفترة من 16- 18 مارس 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية.

يناقش المشاركون فيه من خلال الجلسات موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والأفريقي، وكذلك تعقد ورشة عمل عن «تنمية منطقة الساحل»، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان «كيف تكون رائد أعمال ناجح»، والأخرى بعنوان «ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي».

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

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كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019 وتم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى في عاصمة الشباب الإفريقى «أسوان» حتى 25 فبراير 2019 ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

ويبدأ الملتقى السبت 16 مارس في الخامسة مساءً، بفعالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

يوم الأحد 17 مارس: الجلسة الافتتاحية «منتدى شباب العالم: آفاق جديدة» الساعة العاشرة صباحا، جلسة نقاشية بعنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم استراحة، ثم مائدة مستديرة بعنوان: وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي الساعة الواحدة والنصف، ثم جلسة نقاشية بعنوان: أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية الساعة الثانية ظهرا، ثم ورشة عمل: كيف تكون رائد أعمال ناجح الساعة الثانية ظهرا

ورشة عمل: ريادة الأعمال المجتامعية من منظور أفريقي الساعة الثانية ظهرا، ثم ورشة عمل: تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل الساعة الثانية ظهرا

وستكون الجلسة الختامية الساعة السابعة والنصف مساء، الاثنين 18 مارس، وجولات حرة للمشاركين في مدينة أسوان.