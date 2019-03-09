شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 8 ملايين جنيه.. بدء تطوير المرحلة الثانية لبحيرة قارون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج الداجني، السبت، إشارة البدء لأعمال المرحلة الثانية من الحزام الآمن لتطوير وتنمية بحيرة قارون بتكلفة 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور أيمن عمار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الثروة السمكية بالقاهرة، والدكتور محمد عقل، مدير عام الطب البيطري بالفيوم، والمهندس أيمن محمود مدير منطقة الفيوم للثروة السمكية، والمهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، وعدد من الصيادين.

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وتشمل أعمال التطوير بالمرحلة الثانية للحزام الآمن إنشاء منطقة خفض مناسيب وهدارات ومصاطب وفلاتر زلطية بطول 3 كم، على مصرف البطس بالساحل الشمالي للبحيرة من أجل ترسيب المواد العالقة والملوثات.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لم تدخر جهدا في تطوير وتنمية بحيرة قارون بجانب بحيرة وادي الريان لتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين في مجال الصيد والسياحة والاستثمار، كما ترتب المحافظة لمشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي للمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، مضيفا أنه تم إطلاق 5 ملايين زريعة جمبري في بحيرة قارون في المرحلة السابقة وسيتم مضاعفتها بالمرحلة القادمة بجانب 2.5 مليون زريعة بوادي الريان.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة شاملة للدولة جنبا إلى جنب مع الحملات القومية لتحصين وترقيم الماشية، لافتة أنه تم تحصين 3.3 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية في حملة التحصين الجاري تنفيذها الآن والتي تستهدف 4 ملايين رأس ماشية.

كما قام محافظ الفيوم ونائب وزير الزراعة بتفقد إحدى المزارع السمكية كثيفة الإنتاج بمنشأة طنطاوي، كما تفقدا أعمال حملة تحصين الماشية بقرية أحمد يوسف.