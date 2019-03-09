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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق بـ«شواطئ الجبيل» في جنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عثر مواطنو قرية الجبيل، التابعة لمدينة الطور بجنوب سيناء، على دولفين نافق، وقال فوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إخطار جهاز شؤون البيئة فور تلقي الإخطار من المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وأوضح همام أنه عثر على الدولفين في حالة تعفن بعد أن ألقت به المياه والأمواج إلى الشاطئ، ما يؤكد أنه نفق قبل خروجه بأيام كثيرة على الشاطئ، مؤكدا أنه جرى عمل مدفن صحي ووضع الدولفين فيه بالتنسيق مع البيئة.
فيما أشار مصدر بقطاع محميات جنوب سيناء، رفض ذكر اسمه، إلى أن منطقة خليج السويس وخليج العقبة يكثر بهما الدلافين، وأن أسباب نفوق الدلافين تظهر واضحة عن طريق المعاينة البصرية العادية أو بتشريح الدولفين النافق.
وأوضح المصدر أن من أسباب النفوق تعرض الدلافين، خاصة الصغيرة منها للهجوم من قبل أسماك القرش أو اصطدام الدلافين برفاس المراكب والعبارات أو كبر السن الدولفين، كما يمكن أن يكون النفوق بسبب ابتلاع أكياس البلاستيك على أنها قناديل البحر فتحدث مشكلة في الأمعاء.
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