شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: يوجد 15 مليون كلب ضال في مصر.. وعلينا التخلص منهم بالطرق الرحيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وزارة الزراعة بسرعة التخلص من الكلاب الضالة التي انتشرت بصورة تهدد سلامة المواطنين وتنشر الأمراض، قائلا: «مصر بها أكثر من 15 مليون كلب ضال يثيرون الرعب وغير مكممين وغير مرخصين ومعظمهم مصاب بداء الكلب».

وأضاف «أبوصدام»، في تصريح، السبت، أن «الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن تعقرهم الكلاب الضالة سنويا في حين أن إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال)، لا يزيد عن 5‚ 18 مليون رأس».

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ودعا نقيب الفلاحين، جمعيات الرفق بالحيوان، للمساعدة في القضاء على الحيونات الضالة والحد من انتشارها بالطرق الرحيمة رحمة بالمواطنين بدل التغني بالشعارات الرنانة، على حد قوله.

كما طالب مجلس النواب بضرورة تعديل القوانين وسن التشريعات التي تحل هذه المشكلة وضرورة إلزام مربي الكلاب بتكميم كلابهم وتطعيمها وتحمل أي ضرر ينتج عن تربيتهم لها، مشيرا إلى أن «تكلفة تربية الكلب الأليف من 1000 إلى 1500 جنيه شهريا، وهو يزيد عن تربية عجل بقري وزنه 200 كيلو»، لافتا إلى أن «طعام الكلب يومياً يتكلف من 20 إلى 50 جنيها بحد متوسط يوميا وفقاً لنوعية الطعام الذي يقدم له وجودته، بخلاف التطعيمات التي تصل شهريا إلى 60 جنيها، ومستلزمات أخرى مثل السلسلة التي ويبلغ سعرها نحو 100 جنيه، بالإضافة إلى عظام الكالسيوم التي يبلغ سعرها نحو من 20: 50 جنيها على حسب حجم العظمة، والبعض يستخدم الرمال المعطرة ليحدد الكلب مكان إخراج الكلب، ويتعدى ثمن الشيكارة المائة جنيه غير أدوات التنظيف تقليم الأظافر شهريا للكلب وثمن تقليم أظافر الكلب من 30: 50 جنيها، والحلاقة للكلاب أصحاب الشعر الطويل مثل الجولدن يفضل حلاقة شعرهم مرة كل شهر، ويبلغ ثمن الحلاقة 100 جنيه، وشامبو (سائل الاستحمام) فحسب مقاسه لكن أقل سعر له 60 جنيها».

وذكر أن «العجل وزن 200 كيلو يحتاج من 2 كيلو علف إلى 2.5 كيلو سعر الكيلو 5 جنيهات يوميا ويأكل من 10 لـ15جنيها مادة ملئه (برسيم أو سيلاج أو قش رز أو تبن ) وخمسة عشر جنيه تطعيمات كل ثلاثة شهور».