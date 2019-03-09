شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أول يوم عمل لـ4 وزراء في أسوان (تفاصيل وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت المجموعة الوزارية التي تضم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة الطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان في اطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة أسوان لمنتدى الشباب العربي والأفريقي منتصف الشهر الحالي ضمن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019 ولإظهار المدينة في أبهى صورة لها أمام الضيوف المشاركين في المنتدى والفاعليات المختلفة.

وقال وزير الاسكان ان التطوير الذي تشهده اسوان نواة لاستكمال اعمال البنية الاساسية وشبكة الطرق ومداخل المدينة لتليق بأسوان عاصمة الشباب الافريقي ومواطنيها وزائريها، مشيرا إلى ان مشروع محطة الصرف الصحي كيما ١ و٢ يعتبر صرح كبير سينقل اسوان نقلة نوعية ويمثل تطور في بنية الصرف الصحي بأسوان.

اضاف ان الوزارات تعمل كفريق عمل متكامل لأنهاء الاعمال وأن الزيارة تأتي لمتابعة عمل كافة الاجهزة للخروج بالمظهر الذي يليق بأسوان.

وقال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه منذ إعلان الرئيس السيسي بأن أسوان 2019 عاصمة الشباب الأفريقي، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف مجموعة من الوزراء بالتنسيق فيما بينهم ووضع خطة يتم تفعيلها بإعادة وتأهيل بعض المنشئات الموجودة بأسوان لتستقبل أعداد أكبر من الضيوف لافتا إلى ان كل وزارة لها مجموعة من التنفيذيين بالمحافظة تعاونوا فيما بينهم وأشرفوا على تنفيذ هذه الخطة.

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وقال وزير الرياضة ان الوزارة كانت على استعداد على مدار العام لتنفيذ توجيهات الرئيس بجعل اسوان عاصمة الثقافة والشباب الافريقي وتم تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات في هذا الإطار.

وقد شملت اعمال التطوير التي تفقدتها المجموعة الوزارية مطار أسوان الدولي وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم، بجانب تفقد أعمال رفع كفاءة حديقة الري ومتحف النيل ومعابد فيلة، علاوة على زيارة محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما والمعسكر القومي للشباب والحديقة النباتية.

وقال محافظ اسوان إن الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية تأتي للاطمئنان على أخر التجهيزات الجارية بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل من خلال مواصلة العمل ليل نهار على مدار الـ 24 ساعة لإنهائها في وقت قياسي.

واستمعت المجموعة الوزارية لشرح عن الأعمال الجارية ومعدلات التنفيذ من القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تتم الأعمال على 3 مراحل تتضمن إزالة العشوائيات ثم التطوير والتجميل والتشجير والتي تتراوح ما بين 90‰ إلى 100 % فضلا عن وضع اللمسات الجمالية بداخل وخارج مطار أسوان الدولي وإنشاء بوابة حضارية، وايضا قيام المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الجداريات التي تبرز التراث الفني والثقافي لعاصمة الشباب الأفريقي في ظل اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الشكل الحضاري الذي يليق بمكانة أسوان السياحية والإقليمية باعتبارها بوابة مصر الجنوبية على إفريقيا.

وعقب ذلك توجه الوزراء ومحافظ أسوان إلى منطقة معابد فيله الأثرية والتي تشهد العديد من أعمال التطوير والتجميل والتشجير الجارية، كما تضمنت الجولة الميدانية للمجموعة الوزارية محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما بمراحلها الثلاث للاطمئنان على كفاءة تشغيلها.

وخلال الجولة تفقد الوزراء والمحافظ معسكر الشباب القومي الذي يقع على مساحة 19 ألف و400 م2 وبجواره يقع الملعب الفرعي، بالإضافة إلى الصالة المغطاة الجاري تطويرها بتكلفة 39 مليون جنيه، واختتمت المجموعة الوزارية جولتها بزيارة الحديقة النباتية والتي تقع على مساحة 17 فدان وبها 27 حوض زراعي يضم مختلف الأشجار والنباتات الخشبية والاستوائية والعطرية والزينة بإجمالي 740 نوع نباتي، بجانب المتحف النباتي والمكتبة ومركز أبحاث زراعية.

وزراء التنمية المحلية والرياضة والإسكان في أسوان

وزراء التنمية المحلية والرياضة والإسكان في أسوان

وزراء التنمية المحلية والرياضة والإسكان في أسوان

وزراء التنمية المحلية والرياضة والإسكان في أسوان