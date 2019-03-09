شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات وتكريم بـ«يوم الوحدة الوطنية» في منيا القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «يوم الوحدة الوطنية» وبالتزامن مع يوم الشهيد، أقام حسن ضوه، مساعد رئيس حزب الغد لمحافظة الشرقية، مهرجاناً بمركز شباب منيا القمح بالشرقية، بمشاركة وحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضيين والقيادات الكنسية والأزهرية وكذلك من الأوقاف.

Advertisements

يوم الوحدة الوطنية بالشرقية

بدأت الفعاليات بمباراة كرة قدم بين قدامى الرياضيين في منيا القمح، ثم تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، ومباراة كرة قدم بين فريقين يضم كل فريق لاعبين مسلمين ومسيحيين تحقيقاً للوحدة الوطنية.

كما تضمنت الفعاليات تكريم عددا من رموز الرياضة وأبطال العالم والجمهورية في مختلف الألعاب، وتكريم فريق الكاراتيه من البراعم، وكذلك رموز شبابية وعدد من لاعبي منتخب مصر القدامى.

يوم الوحدة الوطنية بالشرقية

وقال «ضوه»، إن فكرة هذا المهرجان أتت من منطق العرفان بالجميل لأهالي منيا القمح عامة والمتفوقين منهم خاصة، وكذلك كنوع من العطاء لكل من يجيد ويخدم ويؤدي دوراً إيجابيًا في المجتمع، موكداً تنظيم هذا اليوم في حب مصر والخير معاً.

يوم الوحدة الوطنية بالشرقية

يوم الوحدة الوطنية بالشرقية

يوم الوحدة الوطنية بالشرقية