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مجلس الدولة يتسلم تعديل لائحة موظفى سكك حديد مصر لتتضمن فصل متعاطى المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، تشكيل لجنة تضم فى عضويتها مستشارى القسم لمراجعة تعديل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بعد أن تسلمها المجلس، لمراجعتها بما يتوافق مع المبادئ القانونية، وسيتم الانتهاء منها لإرسالها للحكومة تمهيداً لإقرارها.

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران - رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن التعديل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر بها عدد من التعديلات التى قام المشرع بوضعها الجديد، وتنظم أوضاع العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وتحدد النُظم والقوانين التى تحكم العاملين بها ويسير عليها الجميع .

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وأشار مهران، أن التعديلات تضمن أيضا، إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات، لما يحقق الردع والانضباط نحو أداء العاملين .

 

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