شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان مخدرات و4 الآف قضية آثار وتحصيل 59 مليون جنيه "سرقة كهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داهمت قوات الأمن 77 بؤرة إجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت الحملات الأمنية فى ضبط 1322 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 105 طبنجات – 833 فرد محلى الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 24

طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع".

وتمكنت الحملات على مدار أسبوع من تنفيذ 509141 حكما قضائيا، بينها 2082 حكم جناية، و182825 حكم حبس، و260785 حكم غرامة، و63449 حكم مخالفة.

وضبطت أجهزة الأمن فى ضبط 26 تشكيلًا عصابيًا ضموا 75 متهمًا، ارتكبوا 187 حادث سرقة متنوع، وإعاد 39 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 64 متهما.

ولاحقت أجهزة الأمن أباطرة الكيف، ونجحت فى ضبط 1498 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1601 متهم، بحوزتهم 157 كيلو حشيش، و5522 كيلو بانجو، و325 جرام أفيون و20 كيلو هيروين، و4 كيلو من الفودو، و29 كيلو استروكس، و15504 أقراص مخدر مختلف الأنواع.

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ونجحت أجهزة الأمن فى مجال الأمن الاقتصادى فى ضبط 6441 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (85) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (2414 إسطوانة بوتاجاز، وضبط (28) قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1347205 لتر)، وضبط (6328) قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بمضبوطات بلغت "19202,48 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط "415" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت "351,535 طن"، و"136" قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "61,370 طنا".

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 74064 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (59,595,729)، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1279) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(148) حالة ضرائب عامة، وكشف (81) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (231) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (40) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (71) قضية فى مجال الجمارك، (217) حالة تحرى مدين ولجان فحص، حيث تم التصالح فى (233) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (1,746,235 جنيها).

وأسفرت جهود الشرطة فى مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط (7) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة ألف وسبعمائة جنيه مصرى، تسعة آلاف عملات أجنبية مختلفة ).

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط (2938) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى، فيما ضبطت مباحث المصنفات (428) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (746) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و(675) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و(327) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و(147) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و(121) فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة (412) لحالات تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين (984) لنش وباخرة سياحية، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (38) قضية تهريب، و(676) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3009) قضايا ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية)، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ إزالة (478) حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.