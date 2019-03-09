الخطوط المغربية تزيد رحلاتها إلى مطار القاهرة لـ10 أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
قررت الخطوط الملكية المغربية زيادة رحلاتها إلى القاهرة لـ 10 رحلات أسبوعية بدلا من 7 رحلات بداية من أبريل المقبل، بسبب زيادة حركة السفر بين البلدين وزيادة التعاون المشترك في مجالات الطيران بين مصر والمغرب.
قال منتصر بنسعيد المدير الإقليمى لطيران الخطوط الملكية المغربية بالقاهرة، إن هناك زيادة في عدد الرحلات من مصر إلى المغرب في الصيف القادم من 7 رحلات إلى 10، وذلك بمعدل 5 رحلات صباحية في الأسبوع تنطلق صباحا، ولتعزيز سبل التعاون بين مصر والمغرب خاصة في ظل العلاقة الطيبة.
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