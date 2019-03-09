"متخافوش".. "الإسكان" ترد على تأخر تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سبب عدم تسلم بعض المواطنين الوحدات السكنية من الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي خاصة في مدينة 6 أكتوبر.

وقالت عبدالحميد لمصراوي، إن سبب التأخير يرجع لعدم التزام بعض الشركات الانتهاء بالأعمال المكلفة لها، لافتا إلى أن عمليات التأخير في التسليم واردة، مضيفة: أحيانا يوجد مشكلات متعلقة بالتربة التي يتم تنفيذ عليها الوحدات، أو وجود صعوبة في نقل المواد الخام إلى المشروع لعدم توافر مصانع لها قريبة من المدينة التي نعمل بها، فالعمل لا يسير بشكل مثالي طوال الوقت.

وتابعت: أي مواطن تم تخصيص له وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي سوق يحصل عليه، قائلة: "متخافوش طول ما الوحدة مسجلة على اسم الحاجز فهي من حقه".

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه مشروع الإسكان الاجتماعي تضمن حتى الآن ما يقرب من 700 ألف وحدة ما بين وحدات مسلمة للحاجزين، ووحدات يتم تنفيذها ومن الوارد جدا أن يكون هناك تأخر في التسليم أو سوء في تشطيبات بعض الوحدات، لافتة إلى أنه يتم متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل أسبوعي، وأي مشكلة تظهر يتم التعامل معها حتى لا تسبب أي إزعاج للحاجزين.​