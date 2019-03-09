تعديلات الدستور وقوافل طبية.. مستقبل وطن يواصل نشاطه في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت أمانات حزب مستقبل وطن، نشاطها المكثف في مختلف المحافظات، من أجل التواصل مع المواطنين وبحث طرق حل شكاويهم المختلفة، إلى جانب تنظيم عدد من الفاعليات التي تهم المواطن.

ونظمت أمانة الحزب بالجيزة ملتقى توظيفي للإعلان عن توفير العديد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا بمنطقة إمبابة، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية بمركز شباب الواحات.

كما تمكنت الأمانة من عقد جلسة صلح لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "التراكوة - أبوالعزايم" بقرية الشوبك بمركز الصف بالجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب، وتنظيم معرض لبيع المنتجات العيدوية بأسعار مخفضة بمنطقة حدائق الأهرام.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية، ندوة حول اهمية التعديلات الدستورية بعنوان "إنزل شارك.. قول رأيك" بمركز بنها، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف النخصصات بمنطقة الجبل الأصفر وتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية بالمجان على 50 من المقبلين على الزواج بقرية ترسا بمركز طوخ.

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ونظمت أمانة الحزب بالإسكندرية قافلة طبية تشمل جميع التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بمنطقة برج العرب.

كما نظمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة مطروح، يومًا رياضيًا للأطفال الأيتام، واستعرضت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية خطة الحزب للتحرك خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الفاعليات واللقاءات.

ونظمت أمانة الحزب بدمياط، زيارة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة دمياط في إطار ترسيخ سبل وأطر التعاون والتواصل بين الحزب وأبناء الطائفة.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة حنوب سيناء، احتفالية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقدت أمانة سوهاج ندوة حول أهمية المشاركة في الحياة الحزبية بمركز طما، وأهمية مشاركة العمال في الحياة السياسية.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، ندوة تثقيفية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج مجموعة من معارض بيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة.