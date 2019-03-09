وزير التنمية المحلية: نعمل على إخراج ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأفضل صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة بكافة وزاراتها تعمل في إطار منظومة متكاملة للخروج بملتقى الشباب العربي والأفريقي في أفضل صورة، والذي سيعقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16-18 مارس الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وقال اللواء شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ صدور توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص اعتبار أسوان عاصمة لشباب أفريقيا، وجه بتعاون عدد من الوزارات لسرعة تنفيد قرار الرئيس.

وأضاف الوزير شعراوي، أن كافة الوزارات المعنية شكلت لجان عمل للقيام بزيارات ميدانية للمحافظة كل فيما يخصه لتفعيل بعض المنشآت وإعادة تأهيلها وتطوير ورفع كفاءة الطرق ومطار أسوان لتستضيف الأعداد الكبيرة المتوقع حضورها في أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي وكافة الفاعليات الأفريقية التي سيتم تنظيمها لشباب القارة في المحافظة خلال عام 2019.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات بمقر وزارة التنمية المحلية بمشاركة قيادات الوزارات المعنية بهذا الموضوع لتوزيع المهام ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة طفرة واختلاف كبير عما كانت عليه من قبل وسيكون ذلك نواة لإحداث تغيير كبير في كافة المجالات والقطاعات الخدمية لمواطني المحافظة وكافة ضيوفها من العرب والأفارقة وكافة الجنسيات الأخرى.

وقدم الوزير محمود شعراوي، الشكر لمحافظ أسوان وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة والشرطة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان على كافة الجهود التي قاموا بها خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "أننا نعمل جميعًا في إطار فريق عمل متكامل من مجموعة الوزارات المعنية بملتقى الشباب العربي الأفريقي، مشيرًا إلى أن المظهر النهائي لمحافظة أسوان سيليق بعاصمة شباب أفريقيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات جيدة لمواطنيها أولًا وزوارها ثانيًا.

وأكد الجزار، أن حركة الارتقاء والتطوير التي تتم في المحافظة خلال تلك الفترة ستكون نواة حقيقية وبداية وليست نهاية للبناء عليها وتحسين كافة مرافق البنية الأساسية وشبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأضاف وزير الإسكان، أن المحافظة ستشهد نقلة نوعية كبيرة في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات المعنية لتجهيز كافة المنشأت الرياضية التابعة بالمحافظة، وعلى رأسها المدينة الشبابية التي تم رفع كفاءتها وزيارة عدد الغرف بها على أفضل مستوى، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم ببعض الفاعليات الرياضية الشبابية في إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي.