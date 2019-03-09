لجنة استرداد أراضي الدولة تدرس مصير أراضي الزراعات الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعا مع المحافظين، بحضور ستة منهم، هم محافظو البحر الأحمر وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، وذلك لمتابعة إجراءات التقنين.

على جانب آخر، كشف اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن اللجنة تدرس جميع طلبات التقنين التي تلقتها قبل بدء العمل بقانون 144 واستوفت كل الشروط القانونية، وذلك لضمها إلى منظومة التقنين، كما تدرس اللجنة ملف أراضي الزراعات الموسمية التي تقوم على زراعات الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها.

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وأشار إلى أنه تيسيرا على المواطنين، قررت اللجنة أن الحالات التي انتقلت ولايتها من محافظة إلى أخرى بسبب الحدود الإدارية، سيتم التعامل معها من خلال المحافظات الجديدة التي انتقلت تبعيتها إليها.

وقال رئيس الأمانة الفنية إن اللجنة العليا كلفت الأمانة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار اللائحة المالية لأوعية صرف نسبة الـ20 بالمائة للمحافظات من حصيلة التقنين لاستغلالها في مشروعات تنموية وخدمية.

وأضاف أن وزير التنمية المحلية أصدر كتابا دوريا تضمن كافة التعليمات الخاصة بدورة التقنين، وتم إرساله إلى المحافظات، وخاصة ما يتعلق بالتثمين أو التعامل مع أراضي "البينيات" في المحافظات الحدودية.​