رئيس جامعة القاهرة: 10 ملايين جنيه لدعم علاج أعضاء هيئة التدريس والعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعم صناديق العلاج لأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالجامعة بمبلغ 10 ملايين جنيه لمساندة استمرار عمل الصندوق في دعم الأدوية والعلاج، مشيرا إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لعدم زيادة الأعباء في صناديق العلاج مع العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وقال الخشت - في تصريحات صحفية السبت - إن صناديق العلاج والأدوية تعاني من عجز في الميزانيات وصل بها لارتفاع المديونيات إلى 65 مليون جنيه نتيجة تكاليف الأدوية والعلاج مقارنة بحجم اشتراكات الصندوق من هيئة التدريس والعاملين، مما تطلب تدخل الجامعة ودعم الصندوق بمبلغ 10 ملايين جنيه.

Advertisements

وأضاف أن الجامعة كلفت مجموعة من كبار الاقتصاديين والأطباء للعكوف على تحسين الأوضاع بصندوق العلاج والأدوية من أجل الوصول بالمديونيات إلى "صفر" على الرغم من ارتفاع التكاليف وعدم كفاية الموارد لصناديق العلاج.

وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لأي معلومات تم تناولها مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء أدوية السكر والأعصاب والضغط والغدة والأنيميا، وأن الجامعة مستمرة في صرف الأدوية دون أي مشكلات لكافة أعضاء المنظومة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة لم ولن تتخلى نهائياً عن علاج أبنائها مهما كانت الظروف الاقتصادية لصناديق العلاج لأنه حق لهم والتزام لن تفرط فيه إدارة الجامعة مهما كانت التحديات والظروف الحالية.​